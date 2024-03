Raspadori: "Golfo, Vesuvio, la vista da Posillipo... Sono innamorato di Napoli!"

Pensieri e parole di Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli ha rilasciato una breve intervista per lo spot di Pasta Garofalo

"L'amore, quello vero, è quello che ogni giorno ho la fortuna di vedere negli occhi della mia ragazza e della mia famiglia". Pensieri e parole di Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli ha rilasciato una breve intervista per lo spot di Pasta Garofalo, sponsor del club azzurro, partendo proprio dal concetto di amore e raccontando com'è nato il suo amore per Napoli:

"Quando sono arrivato a Napoli la prima cosa che ho visto è stata il mare. E' stato un momento che mi ha segnato e che mi porterò per sempre dentro". L'ex Sassuolo ha poi mostrato una piccola boccia d'acqua con la scritta 'Acqua di Napoli' e rivela: "Il mare me lo sono portato a casa. Vedere il Golfo, vedere il Vesuvio, vedere la vista da Posillipo... Ci si innamora per forza".