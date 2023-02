Raspadori salterà sicuramente la Champions: le ultime sull'infortunio

Così parla di Giacomo Raspadori l'edizione odierna del Corriere dello Sport

"Giornata di un infortunio che, sebbene il Napoli non abbia ancora comunicato l'entità del problema in attesa della trafila delle analisi, lo costringerà tanto per cominciare a disertare il ritorno a Sassuolo e poi quello in Champions a Francoforte". Così parla di Giacomo Raspadori l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prova a fare il punto della situazione sull'infortunio dell'attaccante.