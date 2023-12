Raspadori: "Studio e gioco come tanti, basta stereotipi sui calciatori annoiati che pensano solo ai soldi"

Giacomo Raspadori studia e gioca. Lo ha intervistato La Gazzetta dello Sport per parlare anche di questo argomento

Giacomo Raspadori studia e gioca. Lo ha intervistato La Gazzetta dello Sport per parlare anche di questo argomento: "Siamo sempre di più, per fortuna, a studiare e giocare. Io sto cercando di laurearmi in scienza motorie. Altri, come Pessina, Pobega, Buongiorno e prima ancora Chiellini, hanno dimostrato che non è impossibile far convivere lo sport ai massimi livelli con la propria formazione.

Vorrei combattere gli stereotipi sui calciatori: persone senza curiosità, che pensano solo al pallone e ai soldi, senza rilevanti qualità umane. Non è così, mi creda. Sono una persona pratica, molto concentrata sul quotidiano, non faccio voli pindarici. Ma mi piacerebbe dimostrare, in futuro, che i giocatori di calcio possono vivere coltivando il gioco e il sapere, i libri e i calci d’angolo".