Report da Castel Volturno: Insigne in palestra, personalizzato per Osimhen

Dopo il successo sulla Juventus, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Leicester, prima giornata di Europa League in programma giovedì alle ore 21 in Inghilterra.

La squadra ha iniziato la seduta con una partitina con le porte piccole. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico. Coloro che non hanno giocato contro la Juventus dall'inizio hanno svolto partita a campo ridotto. Mertens e Ghoulam hanno svolto l'intera seduta in gruppo. Demme e Osimhen hanno fatto allenamento personalizzato in campo.

Lobotka ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Insigne ha svolto lavoro in palestra in seguito al trauma contusivo subìto nella gara di sabato.