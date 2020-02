Report da Castel Volturno: Milik in gruppo, influenza per Llorente e Koulibaly

Dopo il successo a Cagliari, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Brescia in programma venerdì al Rigamonti per la 25esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 2 dove dopo una prima fase di attivazione è stata impegnata in esercitazioni tecnico tattiche.

Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Milik ha svolto allenamento col gruppo saltando solo la partitina finale. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Hysaj. Non si sono allenato Llorente e Koulibaly per l'influenza.