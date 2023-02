Report da Castel Volturno: Ndombele assente per influenza, le ultime

TuttoNapoli.net

Il Napoli si è allenato questa mattina a Castel Volturno. Questo il report ufficiale: "La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto torello, esercitazione tattica e circuito di forza. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Ndombele non ha preso parte alla seduta per una sindrome influenzale".