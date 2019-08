Repubblica - Possibile un ultimo colpo last minute: piccoli spiragli per James e Icardi

Un piccolo spiraglio per James Rodriguez e Mauro Icardi è ancora aperto. A riportarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, secondo cui un altro colpo in entrata, seppur complicato, potrebbe anche arrivare. Certo, parliamo di nomi importanti ed è difficile pensare che qualcosa possa smuoversi proprio all'ultimo, ma se il Real Madrid decidesse di aprire al prestito del fantasista colombiano, poco stimato da Zidane, l'affare potrebbe anche darsi.

ICARDI - Non solo James, il quotidiano parla anche di una possibilità (minima) per Mauro Icardi. Potrebbe infatti esserci ancora margine per un clamoroso scambio di prestiti con l'Inter, con il passaggio ai nerazzurri di Arkadiusz Milik e l'arrivo a Napoli del bomber argentino. Ma, visto che mancano appena due giorni alla fine del mercato, il tutto sembra molto molto difficile. Il lungo silenzio di De Laurentiis - si legge - e i disagi dei due avanti nelle rispettive squadre impongono di lasciare aperta una piccola porticina.