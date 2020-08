Repubblica - Rinnovo Gattuso, ipotesi triennale: manca l'accordo su ingaggio e clausole

Nonostante l'eliminazione dalla Champions League, il Napoli può camminare a testa alta e guardare con ottimismo alla prossima stagione. La certezza è che sulla panchina ci sarà Rino Gattuso, per il quale già si sta ragionando circa un rinnovo di contratto. Come scrive oggi La Repubblica, c'è l'ipotesi di un triennale ma ci sono ancora delle cose da sistemare: clausole e ingaggio in primis, manca l'accordo. E - si legge - Ringhio ha fretta perché tra pochi giorni sarà già tempo di cominciare un'altra stagione.