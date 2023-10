Retroscena ADL: è stato nove ore a Castel Volturno, ha diretto le riunioni e incontrato Garcia

Ieri il presidente del Napoli De Laurentiis è stato a Castel Volturno dalle 9 del mattino alle 18: nove ore o giù di lì

Ieri il presidente del Napoli De Laurentiis è stato a Castel Volturno dalle 9 del mattino alle 18: nove ore o giù di lì. Operativo nel suo ufficio: non ci ha dormito come faceva Spalletti - nell’anno dello scudetto lo studio era la sua dimora - però ha diretto tutte le riunioni e tutti gli incontri proprio in sede. In un solo concetto: ha fatto a Napoli, cioè a Castel Volturno, tutto quello che avrebbe fatto a Roma, alla Filmauro. Ovviamente ha parlato anche con Garcia, però senza l’aria del confronto: ormai non è più il momento dei vertici decisivi. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.