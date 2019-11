Retroscena ADL: furioso perchè aveva accordato doppio premio ai calciatori prima della rivolta

Spunta un interessante retroscena svelato dall'edizione odierna de 'Il Mattino' sui fatti che hanno preceduto l'ormai famigerato ammutinamento del 5 novembre. Come si legge sul quotidiano De Laurentiis è infuriato perché prima della rivolta, per ben due volte aveva incontrato i giocatori: a Castel Volturno prima della gara con l'Atalanta e alla vigilia del match con la Roma. Due volte in cui aveva soddisfatto le richieste economiche dei premi: sia per l'accesso agli ottavi che per la conquista della zona Champions. Milioni di euro. Per lui uno schiaffo. Da punire. Inoltre, si legge, il presidente si sente davvero danneggiato dal comportamento dei calciatore perchè lo ritiene un grave danno all'immagine del club.