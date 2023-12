Retroscena ADL nel post-partita: negli spogliatoi ha fatto i complimenti e rincuorato la squadra

Nello spogliatoio De Laurentiis fa i complimenti alla squadra per la prestazione: prova a rincuorare gli azzurri con il volto triste.

Non va fuori dalle righe, ma è chiaro che non può sottrarsi a prendere posizione, dopo il silenzio di Roma, scrive il Mattino in merito al post-partita di Aurelio De Laurentiis in cui chiede scusa ai tifosi per gli errori commessi. Il quotidiano poi svela anche un retroscena del post-partita:

"Lo fa lui, anche dopo aver sentito Mazzarri. Nello spogliatoio De Laurentiis fa i complimenti alla squadra per la prestazione: prova a rincuorare gli azzurri con il volto triste. Si muoverà sul mercato: lo farà con decisione. Metterà sul tavolo un budget importante e per il momento - ma solo per il momento - Mazzarri è al sicuro".