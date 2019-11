Retroscena Gazzetta - ADL, prima della rivolta indetto maxi-premio in caso di ottavi Champions

MULTIMEDIA VIDEO - MARADONA EMOZIONA FEDERER IN CAMPO: "SARAI SEMPRE IL PIÙ GRANDE!" Al termine dell'incontro tra Roger Federer e Zverev, sul maxi-schermo del Parque Roca, in Argentina, è apparso Diego Armando Maradona Al termine dell'incontro tra Roger Federer e Zverev, sul maxi-schermo del Parque Roca, in Argentina, è apparso Diego Armando Maradona