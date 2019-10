Retroscena Haland: nel 2018 era stato proposto al Napoli, valeva 5mln!

Il fenomeno Haland è stato vicino al Napoli. La conferma arriva da Loris Boni, ex centrocampista di Roma e Samp, che oggi fa l'osservatore e al quotidiano Il Mattino svela: "Era stato proposto quando giocava ancora al Molde in Norvegia. Eravamo nel 2018 e lui iniziava a mettersi in mostra in campionato, prima che il Salisburgo lo acquistasse. All'epoca veniva via per 5 milioni più qualche bonus, la cifra per cui lo hanno preso gli austriaci. Non c'era solo il Napoli tra i club italiani che non hanno stretto la morsa su Erling.

Quali? La Juventus su tutte. Era molto vicina a prendere Haaland nel 2018, aveva una sorta di opzione che poi è decaduta, aprendo la strada al Salisburgo. Un peccato, sarebbe stato una delizia per gli occhi vederlo in Italia: lo seguo con attenzione dal 2016, un giocatore che potenzialmente può arrivare dove vuole" le sue parole.