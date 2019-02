Retroscena Hamsik, via prima della chiusura salutando Mertens e Callejon: sarà in campo il giorno di Napoli-Juve

E' andato via prima del tempo, Marek Hamsik, malgrado non avesse la certezza che tra Dalian e Napoli l'affare si sarebbe poi concluso per il verso giusto. E' pronto ad entrare in una nuova dimensione calcistica, tant'è che ieri ha salutato con messaggi Mertens e Callejon, i due azzurri a cui è maggiormente legato, mandandogli un in bocca al lupo per la sfida con la Fiorentina. E poi se n'è andato in Slovacchia, in attesa dell'ufficialità. Marek ha avuto anche un colloquio telefonio con Bernd Schuster, colui che l'allenerà: quest'ultimo gli ha comunicato la sua volontà di averlo subito titolare alla prima di campionato, il 3 marzo, quando in Italia invece ci sarà Napoli-Juventus. A riportare tutto è Il Mattino.