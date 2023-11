Retroscena Cds: Osimhen e Mazzarri si erano già conosciuti prima della foto in panchina

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla dell'incontro Mazzarri-Osimhen avvenuto ieri a Castel Volturno

foto Juve Stabia

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla dell'incontro Mazzarri-Osimhen avvenuto ieri a Castel Volturno: "Le fotocamere hanno catturato la chiacchierata in panchina, mentre le squadre si allenavano insieme, ma Osi e il nuovo allenatore s’erano già conosciuti prima: Victor s’è presentato a Mazzarri poco dopo il suo arrivo al centro sportivo per continuare il percorso di riabilitazione che secondo i programmi dovrà spedirlo in campo con l’Atalanta, e poi s’è sistemato al fianco dell’uomo che dovrà aiutarlo a segnare a raffica a vedere l’allenamento dei compagni".