Retroscena Gazzetta - Zielinski voleva restare: il Napoli lo ritiene in uscita e spinge per l'addio

Il Napoli ha aperto alla cessione di Zielinski in Arabia e forse è stato questo il passaggio chiave della vicenda. Zielinski voleva restare a Napoli, continuare nel club che lo ha portato a vivere straordinarie notti di Champions e con cui ha vinto lo scudetto nell’ultima stagione, dopo averlo sfiorato più volte in passato. Piotr ha capito che la sua posizione oggi non è più centrale nel progetto Napoli: non è considerato un giocatore incedibile, insomma, nonostante l’apertura a rivedere al ribasso il rinnovo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.