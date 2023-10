Retroscena Il Mattino: Osimhen incredulo per le parole di ADL sul rinnovo

Le parole di Aurelio De Laurentiis, pronunciate nella giornata di ieri a Castel Volturno, sono arrivate allo stesso Victor Osimhen

Le parole di Aurelio De Laurentiis, pronunciate nella giornata di ieri a Castel Volturno, sono arrivate allo stesso Victor Osimhen nel giro di pochi minuti. Frasi - sottolinea oggi Il Mattino - che l'attaccante non ha preso bene, così come non le ha prese bene nemmeno il suo agente Roberto Calenda che proprio nei giorni scorsi era a Napoli per stare accanto al suo assistito e dargli la giusta serenità in un momento tanto complicato e delicato (leggi qui i dettagli sull'ultimo incontro col Napoli). Le parole di De Laurentiis non lasciano spazio a ulteriori riflessioni.

Una sorta di corto circuito - continua Il Mattino -, almeno dal punto di vista della comunicazione. Perché le parti sono entrambe sicure di essere nel giusto e che sia l’altro a dover fare un passo in avanti, magari quello decisivo.