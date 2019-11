Retroscena Il Mattino - Una parte delle multe potrebbe finire in beneficenza

Il Napoli pareggia ma le multe ci saranno. L'edizione odierna de Il Mattino svela un retroscena: una parte delle maxi-multe potrebbe essere devolute in beneficenza. Un modo anche per far mandar giù più facilmente la pillola al cianuro della sanzioni. Il tutto nasce dall'ammutinamento post Salisburgo quando la squadra rifiutò il ritiro e tornò a casa. Da allora s'è parlato troppo poco di campo, tanto di altro, ma, come spiega il quotidiano, s'inizia a intravedere un'ombra di disgelo dopo il grande freddo.