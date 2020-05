Retroscena Llorente: alla vigilia della gara col Barça fu sottoposto al tampone

Fernando Llorente ieri ha ricevuto il tampone. Il secondo per lui. Esattamente: il retroscena lo si legge sul quotidiano Il Mattino oggi in edicola. Lo spagnolo era stato sottoposto al test anche prima della sfida col Barcellona quando lo stato febbrile aveva spinto i medici a sottoporlo al tampone. Il risultato, ovviamente, fu negativo. In quel periodo, era metà febbraio, non era ancora scoppiata l'emergenza.