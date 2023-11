Retroscena: nuovo orario per l'allenamento concordato da Garcia con ADL

Il “patto” di Halloween servirà a spazzarle via e i giocatori non si sono lamentati per l’inatteso cambiamento di programma di ieri

Il “patto” di Halloween servirà a spazzarle via e i giocatori non si sono lamentati per l’inatteso cambiamento di programma di ieri, con la seduta di allenamento anticipata dal pomeriggio alla mattina. La sveglia è suonata un po’ prima e gli azzurri si sono presentati con la carica giusta al Training Center di Castel Volturno, nel nuovo orario voluto da Garcia e concordato con De Laurentiis, che ha fatto in tempo ad assistere a bordo campo alle prove generali del Napoli in vista del derby di Salerno. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.