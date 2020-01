Retroscena Politano: a dicembre ha chiesto informazioni su Gattuso e sul clima nello spogliatoio

Trattativa calda, quasi bollente, per il passaggio di Matteo Politano dall'Inter al Napoli. Le parti contano di chiudere entro 48 ore, filtra grande ottimismo. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che l'esterno dell'Inter, lo scorso dicembre, prima dell'interesse della Roma (che ora sembra svanito per distante con l'Inter), aveva parlato con alcuni senatori dello spogliatoio azzurro chiedendo informazioni sul clima all'interno del gruppo, sulle prospettive societarie e su come si lavorasse con Gattuso. Risposte confortanti, per Politano, che ora è pronto a tingersi d'azzurro, non come due anni fa quando sperava nel trasferimento e poi, invece, saltò tutto.