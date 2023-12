Retroscena Samardzic: Giuntoli lo segnalava da una vita, ADL non l'ha mai dimenticato

Samardzic, primo nome per la sostituzione di Elmas andato al Lipsia, era un pallino dell’ex ds Giuntoli

Samardzic, primo nome per la sostituzione di Elmas andato al Lipsia, era un pallino dell’ex ds Giuntoli: lo aveva segnalato da una vita, ci aveva già provato un paio d’estati fa e anche lo scorso inverno in vista del futuro, ma poi le cose sono andate diversamente e il raffinato centrocampista che fa tutto (e bene) con il sinistro ha preso la strada dell’Inter. Adl non l’aveva mai dimenticato. E così ha ricominciato a dialogare con la famiglia Pozzo. Il retroscena è del Corriere dello Sport oggi in edicola.