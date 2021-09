Retroscena Spalletti: alle 9 a Castel Volturno nel giorno di riposo per un solo giocatore

Al Konami Center ci si va con piacere, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che Spalletti è solito ripetere ai giocatori che il lavoro settimanale è determinante per ottenere i risultati e per ritrovarsi in campo nell’applicazione degli schemi. Nulla è lasciato al caso ed il quotidiano svela anche un retroscena: "Basti pensare che qualche domenica fa, peraltro giorno di riposo, si è presentato alle 9 del mattino al centro sportivo per seguire l’allenamento di un solo giocatore, reduce da un infortunio. Piccoli dettagli, che hanno un grande significato per il gruppo".