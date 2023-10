Retroscena su Osimhen: ha già fatto una risonanza che non sarebbe chiarissima

Così scrive la Gazzetta dello Sport sull'attaccante nigeriano.





Ieri nessuna notizia è emersa sulle condizioni fisiche di Osimhen, se non un post generico su “X” - meglio noto col vecchio nome di Twitter - per scrivere che “Osimhen non ha preso parte all’allenamento su consiglio dello staff medico”. Così scrive la Gazzetta dello Sport sull'attaccante nigeriano.

Nuovi esami per Osimhen

"Nessuna notizia sul fatto che Victor avesse lasciato nelle stesse ore il ritiro portoghese dove è arrivato nella tarda serata di ieri. Fuori dell’ufficialità emerge che la stessa risonanza non sarebbe chiarissima e allora il club azzurro ha preferito anticipare il ritorno in Italia per rifare l’indagine diagnostica. Un rientro anticipato - sarebbe dovuto tornare mercoledì se avesse giocato l’amichevole odierna contro il Mozambico ad Albufeira – proprio per sostenere nuovi e più approfonditi esami alla coscia e soprattutto al ginocchio destro, che attualmente è la cosa che preoccupa maggiormente".