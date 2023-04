Retroscena su Osimhen: voleva esserci già col Lecce

Il Napoli ha preferito restare cauto e valutare le condizioni muscolari del numero 9 la prossima settimana

Victor Osimhen era pronto a mettersi a disposizione di Luciano Spalletti già per la sfida in programma contro il Lecce, gara che si giocherà venerdì alle 19 al Via del Mare. Questo il retroscena svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, che racconta della voglia di tornare in campo dell’attaccante, che parrebbe aver smaltito i dolori legati all’infortunio muscolare all’adduttore. Il Napoli ha preferito restare cauto e valutare le condizioni muscolari del numero 9 la prossima settimana, per capire i margini di recupero in vista dell’importante sfida di San Siro contro il Milan che si giocherà il 12 aprile.