Retroscena sui ritiri pre-gara, Repubblica: "Garcia ha accettato con titubanza una vecchia eredità"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli e la scelta di non andare in ritiro il giorno precedente alle gare casalinghe al Maradona. Una scelta presa sul finire della scorsa stagione e che, secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, Rudi Garcia avrebbe accettato senza troppa convinzione.

"Stare un po' insieme prima delle partite aiuta di sicuro a fare gruppo e a tenere più alta la soglia della concentrazione: vantaggi di cui il Napoli sta continuando a beneficiare quando va in trasferta. In casa è stata fatta invece una scelta diversa. Per la società si tratta di un bel risparmio e ai giocatori un po' di libertà in più fa certamente piacere, mentre l'allenatore francese ha dato l'idea d'accettare con qualche titubanza la prassi, ereditata dalla fine della scorsa stagione".