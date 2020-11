Rijeka, Rozman: "Abbiamo problemi col Covid, spero di avere 12 giocatore da schierare col Napoli"

I croati del Rijeka saranno i prossimi avversari del Napoli in Europa League. Anche la squadra biancoceleste sta affrontando la questione legata al Coronavirus, con il tecnico Simon Rožman che ha ammesso diverse difficoltà anche nel gestire la formazione in vista dell'impegno proprio contro il Napoli, come riportato dal portale croato Sportklub: "Siamo in difficoltà a causa del Coronavirus. Ogni tre ore ci si misura la temperatura, ogni tre ore ho una nuova squadra da gestire. Abbiamo problemi di salute. Spero di avere 12 giocatori capaci di giocare contro il Napoli, altrimenti giocheremo con la Primavera".