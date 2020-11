Rijeka, Rozman: "Girone con 3 rivali fortissimi. Peccato il palo, sarebbero andati nel panico"

Simon Rozman, allenatore del Rijeka, a breve commenterà in conferenza stampa la sfida di Europa League al Napoli, che ha visto i suoi farsi rimontare dopo il vantaggio trovato nei primi minuti.

21.21 - Inizia la conferenza stampa

Un'analisi sulla gara. "Faccio i complimenti al Napoli ed alla mia squadra, ho visto i giocatori dare il massimo e sono contento della loro prestazione. Peccato per le opportunità non concretizzate, abbiamo subito gol troppo facilmente, ma ho visto carattere e qualità anche se c'è qualche rimpianto pur conoscendo la forza del Napoli".

Non contano i complimenti dopo una sconfitta, ma la prestazione è stata buona. "Io e la squadra siamo ambiziosi, questa competizione lo impone, i complimenti fanno capire che qualche merito c'è stato, abbiamo dato tutto, il rimpianto è per i tanti infortuni ma sono realista e credo che abbiamo fatto il massimo".

Il modulo utilizzato può essere un'idea per il futuro? "Sì, la squadra s'è adattata a tutte le assenze, abbiamo provato ad imporre transizioni veloci con Menalo, sono soddisfatto di come hanno interpretato le situazioni".

Come preparerai la prossima gara? "Non sarà facile dopo una gara del genere, è inevitabile uno scarico mentale, non so su chi potrò contare ma tutti dovranno dare il massimo".

Cosa hai pensato sul tiro di Menalo sul palo? "Sapevo che avremmo avuto occasioni anche nella ripresa, i giocatori hanno rispettato la strategia studiata, il 2-1 avrebbe mandato il Napoli nel panico e dato energia al Rijeka".

Con l'1-0 all'intervallo sarebbe andata diversamente? "Dispiace, tutti gli errori in questa competizione vengono puniti subito, sarebbe stata sicuramente una gara diversa".

Un suo giudizio sulle tre squadre affrontate. Chi vincerà il girone "Non lo so, sono tre squadre fantastiche, hanno transizioni offensive velocissime, saranno i dettagli a decidere. Chi passerà andrà molto lontano nella competizione". 21.33 - Termina la conferenza stampa