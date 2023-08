RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 8: Torneo di calcio-tennis. Assenti Kvara, Lobotka e Juan Jesus

Fonte: Da Castel di Sangro Pierpaolo Matrone, Francesco Carbone e Antonio Noto

18.50 - Sul campo resta il presidente De Laurentiis, impegnato in una telefonata.

18.49 - Gli azzurri fanno il loro rientro negli spogliatoi, termina qui l'allenamento pomeridiano di oggi.

18.46 - A trionfare sono il capitano Giovanni Di Lorenzo con Matteo Contini

18.42 - Le sfide di calcio-tennis arrivano alla finalissima: si sfidano Di Lorenzo e Contini contro Rrahmani e Ostigard.

18.32 - Il nigeriano si siede su un pallone e assiste da vicino alle partitella di calcio-tennis dei compagni.

18.29 - Arriva in campo anche Osimhen, osannato dai tifosi azzurri.

18.14 - Il portoghese si siede su una cassa frigo ad assistere alle partitelle di calcio-tennis dei compagni.

18.11 - Appare al Patini anche Mario Rui, preceduto dal vice-presidente Edo De Laurentiis.

18.00 - Continuano le sfide di calcio-tennis con le squadre che si sfidano tra loro, in diverse parite, sui diversi campetti ricavanti a centrocampo.

17.51 - Gli azzurri si dividono in 5 gruppetti per sfide di calcio-tennis. Meret e Idasiak sfidano Contini e Di Lorenzo. Russo e D'Avino contro i due vice di Garcia. Simeone e Lozano contro Elmas e Zielinski. Zanoli e Saco contro Rrahmani e Ostigard. Politano e Folorunsho contro Raspadori e Zerbin.

17.47 - A bordo campo arriva anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

17.42 - Ancora assente Kvaratskhelia, oltre al georgiano mancano anche Juan Jesus, Lobotka.

17.41 - Si vedono anche Osimhen e Olivera, che si dirigo in palestra.

17.38 - La squadra divisa in due gruppetti si cimenta nel torello. All'esercitazione partecipano anche i tre portieri, assente l'influenzato Gollini.

17.36 - I tifosi intonano il coro di "Tanti auguri" per il compleanno di capitano Di Lorenzo.

17.34 - Il gruppo inizia dei giri di campo di riscaldamento.

17.32 - Gli azzurri rientrano in campo tra gli applausi e i cori del Patini, anche oggi completamente esaurito il settore Distinti.

17.28 - Il gruppo fa rientro negli spogliatoi.

17.26 - Palleggi di riscaldamento per i campioni d'Italia.

17.16 - Gli azzurri fanno il loro ingresso in campo, Gaetano si dirige in palestra per il differenziato.

16.45 - Il Teofilo Patini va pian piano riempendosi: anche oggi sono previsti tanti tifosi per assistere a questo allenamento a porte aperte. Il via all'allenamento è fissato per le 17:30

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nell'ottava giornata di allenamenti a Castel di Sangro.