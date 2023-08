RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 9: si rivedono quattro azzurri. Ancora a parte Osimhen e Kvara

Fonte: Da Castel di Sangro Pierpaolo Matrone, Francesco Carbone e Antonio Noto

11.37 - Termina qui l'allenamento odierno.

11.35 - I blu vincono, decide la rete finale di Juan Jesus.

11.23 - Attimi di paura per Olivera, il terzino resta a terra dolorante dopo uno scontro di gioco con Raspadori. Dopo le cure meriche l'uruguaiano riprende la partitella senza nessun problema.

11.17 - Il campo viene ridotto (circa 32 metri), la partitella continua 6 contro 6.

11.10 - Blu in vantaggio con un colpo di testa di Simeone.

11.02 - Inizia una partitella a campo ridotto, porte posizionate ai limite delle aree di rigore. Con i gialli: Meret, Di Lorenzo, Folorunsho, D'Avino, Olivera, Demme, Lobotka, Idasiak, Russo, Raspadori, Zielinski. Blu: Contini, Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Obaretin, Politano, Elmas, Ostigard, Zerbin, Simeone Lozano.

10.59 - Riunione tecnica a centrocampo, gli azzurri ascoltano i dettami di Garcia.

10.53 - Arriva Osimhen, il nigeriano si dirige in palestra col preparatore atletico.

10.46 - Inizia l'esercitazione tecnica: scambi veloci da finalizzare nelle mini porte.

10.45 - Gruppo diviso in due. In blu: Juan Jesus, Demme, Lozano, Olivera, Simeone, D'Avino, Russo, Di Lorenzo e Zielinski. In giallo: Zanoli, Politano, Folorunsho, Ostigard, Elmas, Saco, Zerbin, Rrahmani, Lobotka. In viola il jolly Raspadori.

10.41 - Si procede con esercizi di attivazione muscolare.

10.39 - Il gruppo inizia dei giri di campo di riscaldamento.

10.38 - Ancora assente Osimhen.

10.35 - Si rivede anche Kvara che si dirige in palestra.

10.33 - Gli azzurri entrano in campo: ci sono anche Lobotka, Demme, Olivera, Juan Jesus e Zedadka.

10.25 - Il primo ad arrivare sul campo è Aurelio De Laurentiis, il presidente si accomoda in panchina.

9.30 - Il Teofilo Patini va pian piano riempendosi: anche oggi sono previsti tanti tifosi per assistere a questo allenamento a porte aperte. Il via all'allenamento è fissato per le 10:30.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella nona giornata di allenamenti a Castel di Sangro.