RILEGGI LIVE - Dimaro, Day 10: azzurri in campo, pressione, esercitazioni e partitella. Tonelli, botta alla caviglia

11.35 - Azzurri che lasciano il campo tra gli applausi mentre gran parte dei tifosi sono già in fila allo store, in attesa poi della solita sessione d'autografi post-allenamento.

11.25 - Finisce qui la partitina. A vincere i verdi con un gol di Callejon, apparso ancora tra i più in forma.

11.20 - Inglese non ha preso parte all'allenamento, come dall'inizio per problemi alla caviglia. Intanto proprio in queste ore Sky ha riferito che è fatta per il trasferimento al Parma per 2mln di prestito, 18 di riscatto obbligatorio più 2 di bonus.

11.15 - Inizia la partitella. Verdi con Contini, Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Hysaj, Zielinski, Palmiero, Younes; Callejon, Tutino. Bianchi con Idasiak, Di Lorenzo, Manolas, Chiriches, Mario Rui; Verdi, Rog, Gaetano, Insigne; Mertens, Vinicius.

11.10 - Viene sistemata una porta a metà campo, tra poco partitella di fine allenamento.

11.05 - Botta per Mario Rui che viene soccorso dallo staff medico, ma il portoghese si rialza e prosegue l'esercitazione.

11.00 - Applausi per Di Lorenzo che conferma ottime qualità al cross con parabole tagliatissime che mettono in difficoltà la linea difensiva.

10.55 - A portare palla per innescare gli attaccanti sono Zielinski da un lato e Palmiero dall'altro.

10.50 - Gran gol di Zielinski dopo una respinta errata di Hysaj.

10.45 - Gran gol di Di Lorenzo, rientrando con un sinistro a giro sul palo lontano.

10.40 - Spazio all'esercitazione su due metà campo con 6 giocatori che attaccano la linea difensiva.

10.35 - Problemino per Tonelli in un contrasto. Il difensore lascia il campo per un problema alla caviglia destra.

10.29 - Finito il torello, comincia la partitina a pressione a campo ridotto.

10.25 - Giuntoli è sul campo a seguire l'allenamento e non a Parigi e Istanbul come vociferato ieri da parte di alcuni media.

10.18 - Finito il lavoro sulla pista d'atletica, la squadra si sposta sul terreno di gioco: al via il torello, con gli azzurri divisi in due gruppi.

10.10 - Lavoro atletico sulla pista alle spalle del campo, ma sono pronte già le mini porte in vista di una partitella a pressione a campo ridotto.

10.00 - Breve riunione tecnica in cui viene illustrato il lavoro da svolgere.

9.55 - Azzurri in campo, ovazione per Mertens e Manolas.

9.50 - Applausi per Insigne che ricambia applaudendo i tifosi.

9.40 - Primi azzurri in palestra mentre anche oggi tanti tifosi stanno arrivando sulle tribunette.

9.20 - Amici di Tuttonapoli.net, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nel decimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. A breve inizierà la seduta degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti. Ricordiamo che le immagini della seduta di oggi saranno visibili integralmente e in diretta sulla pagina Facebook di Tutto Napoli.