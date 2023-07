RILEGGI LIVE - Dimaro, day 11: ultima seduta defaticante, Osimhen in palestra, out Lobotka

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito e Francesco Carbone

10.40 - Allenamento che può considerarsi concluso, così come questo ritiro di Dimaro, restate su Tuttonapoli.net per approfondimenti ed il solito notiziario

10.35 - I tifosi provano a strappare gli ultimi autografi mentre altri sfruttano le ultime ore d'apertura dello store ufficiale

10.30 - I primi azzurri rientrano negli spogliatoi dopo questo allenamento defaticante

10.25 - Grandi festeggiamenti per le varie squadrette, più che altro per prendere in giro i compagni perdenti. Lozano, Olivera e Simeone sono i vincenti.

10.15 - Prosegue il calcio-tennis, con gli azzurri molto divertiti, in questo ultimo allenamento più che altro di scarico dopo la partita di ieri

10.00 - C'è regolarmente Lozano che ieri invece non era neanche in distinta.

9.50 - Out Politano e Lobotka, quest'ultimo uscito anzitempo anche dall'amichevole di ieri

9.45 - Fase di calcio-tennis con le transenne a rappresentare la rete

9.40 - Osimhen per ora in palestra

9.30 - Prima fase in palestra mentre gli addetti portano via il materiale del Napoli per la fine del ritiro

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla seduta mattutina nell'ultimo giorno di allenamenti a Dimaro