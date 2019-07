RILEGGI LIVE - Dimaro, Day 6: seduta pomeridiana, esercitazioni offensive e partitella. A parte Inglese e Tonelli

18.50 - Termina qui anche questa seduta pomeridiana. L'appuntamento è per domani con l'allenamento mattutino, come al solito da seguire in diretta sulle colonne di Tuttonapoli.net.

18.48 - Inglese lascia adesso il campo dopo aver svolto l'ennesima seduta a parte tra palestra e pista d'atletica.

18.40 - Terminata la partitina a campo ridotto. Adesso gli azzurri si esercitano sul tiro da fuori.

18.30 - Tonelli lascia il campo dopo aver svolto tutta la seduta in palestra. Inglese ancora alle prese col lavoro personalizzato.

18.26 - Alcuni giovani rientrano negli spogliatoi, domani - col ritorno dei primi nazionali, Zielinski, Milik, Hysaj, Mario Rui - il loro ritiro potrebbe già terminare. Sabato invece arriveranno a Dimaro Insigne e Manolas.

18.22 - Inizia una partitella in meno di una metà campo.

18.20 - Continua a lavorare a parte Inglese che prova gli allunghi

18.10 - Esercitazione sullo sviluppo offensivo con la difesa che esce dalla pressione, palla subito in verticale per un attacco con quattro giocatori che vanno verso l'area più un terzino che crossa ed un altro che stringe verso il centro.

18.05 - Medicazione all'altezza della tibia per Rog, probabilmente per un piccolo taglio, ma nulla di grave.

18.00 - Ancelotti segue con attenzione la partitella a pressione senza porte e si fa sentire sulla necessità di giocare a due tocchi per eludere la pressione

17.50 - Per i portieri lavori col preparatore Nista sui passaggi corti e lunghi con le mini-porte.

17.42 - Partitella a pressione in meno di una metà campo con due squadre e quattro giocatori con pettorina gialla ai lati del campo che si aggiungono alla squadra in possesso palla.

17.36 - Lavoro in palestra per Tonelli.

17.32 - Fase di attivazione con ostacoli e corsa leggera.

17.25 - Breve riunione tecnica per spiegare il lavoro da svolgere in questa seduta pomeridiana.

17.20 - Applausi per Callejon che entra in campo.

17.00 - Cominciano ad arrivare i primi azzurri in palestra: ecco Zerbin e Sgarbi, già dovrebbe essere presente Chiriches.

Amici di Tuttonapoli.net, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano nel sesti giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. A breve inizierà la seduta degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti.