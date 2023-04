RILEGGI LIVE - Primavera, Atalanta-Napoli 0-0: buona prova difensiva degli azzurrini

73′ – Problemi per Hysaj, entra lo staff medico azzurro per le cure. Dopo l'interruzione riprende il gioco.

49′ – Bel lavoro di Sahli che col tacco serve Iaccarino che prolunga dietro per Alastuey, tiro debole e impreciso che finisce sull’esterno della rete.

15:34 – INIZIA IL SECONDO TEMPO.

15.18 - FINISCE IL PRIMO TEMPO.

46′ – Ammonito Spavone per fallo su Ghezzi.

45′ – Concesso 1′ di recupero.

44′ – Bella suggerimento in verticale di Alastuey per l’inserimento di Spavone che non riesce a girarsi per calciare.

37′ – Bertini! Grande giocata di Spavone nello stretto che serve Sahli che col sinistro calcia in porta, bravo il portiere bergamasco a distendersi.

34′ – Contropiede del Napoli! Acampa serve Iaccarino che in velocità mette un bel cross, ma libera la difesa dell’Atalanta

34′ – Bernasconi ci prova dalla distanza, batti e ribatti in area del Napoli con la palla che viene messa fuori.

29′ – Colpo di testa di Guerini che finisce sul fondo.

26′ – Ancora Atalanta: tiro dalla distanza deviato da Vlahovic che finisce sul fondo.

17′ – Cross di Hysaj che colpisce un avversario che poi si accascia al suolo. Il Napoli protesta per un tocco di mano, l’arbitro lascia preseguire.

14′ – Atalanta vicinissima al gol! Grande salvataggio di Boffelli sugli sviluppi di un corner con i piedi, poi Vlahovic non riesce ad insaccare.

9′ – Lungo rilancio di Boffelli, Acampa viene liberato da un colpo di testa, rientra sul destro e calcia. Pallone che finisce debole tra le braccia di Bertini

7′ – Cross pericoloso di De Nipoti, Boffelli esce colpendo anche un avversario: tutto regolare

5′ – Vlahovic ruba il pallone a Obaretin e serve in profondità Vavassori, il suo tiro viene respinto

14.32 - INIZIATA LA GARA!

FORMAZIONE UFFICIALE - NAPOLI: Boffelli, 72 D’Avino, 7 Acampa, 28 Marchisano, 18 Hysaj, 5 Obaretin, 8 Iaccarino (C), 16 Alastuey, 93 Sahli, 6 Gioielli, 15 Spavone. A disp. 55 Turi, 3 Giannini, 9 Pesce, 23 Rossi, 80 Koffi, 90 Nosegbe, 98 Bonavita, 99 Lamine. All. Frustalupi.

13.30 - Siamo in attesa delle formazioni ufficiali: un'ora al fischio d'inizio!

Buongiorno cari amici di Tuttonapoli.net! Il Napoli Primavera affronterà oggi l'Atalanta per la 26esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa al Centro Sportivo Bortolotti alle ore 14.30. Ecco i convocati di Frustalupi: Acampa, Alastuey, Boffelli, Bonavita, D'Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Koffi, Lamine, Marchisano, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Rossi, Russo, Sahli, Spavone, Turi.