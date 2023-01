RILEGGI LIVE - Primavera, Milan-Napoli 2-2 (21' Gioielli, 46' Spavone, 54' Gala, 95' El Hilali): pareggio beffa

Finisce qui! Pari beffa per il Napoli!

46' - GOL DEL NAPOLI! Spavone in area rientra sul destro e calcia, Torriani non può nulla.

54' - Gol del Milan! Cross di Bakoune, inserimento di Gala che di testa non sbaglia. 2-1!

55' - Cambio nel Milan: dentro Alesi per Sia.

62' - Cross di Eletu per Stalmach, colpo di testa debole e centrale.

70' - Corner Milan: sponda di Gala, Bartesaghi a pochi passi dalla porta non trova la coordinazione per segnare.

73' - Fallo di Omoregbe e giallo per il giocatore.

76' - Occasione Milan. Cross di Alesi, Omoregbe si inserisce sul secondo palo e di pochissimo non arriva sul pallone.

88' - Giallo per Paloschi.

41' - Continua il pressing del Milan, a caccia del gol del pareggio.

36' - Destro a giro di Gala dal limite, para Boffelli.

35' - Grande azione sulla sinistra di Gala, cross per El Hilali che di piattone non riesce ad indirizzare.

33' - Avanza il Milan con Bakoune, ma il cross termina tra le braccia del portiere.

30' - Sullo sviluppo di un corner per il Milan, Bartesaghi riceve al limite dell'area e calcia di controbalzo. Conclusione fuori di poco.

21' - GOL DEL NAPOLI! Punizione dalla trequarti, colpo di testa di Gioielli e Torriani battuto.

17' - Inizia ad uscire il Napoli dalla propria metà campo dopo un ottimo inizio del Milan.

11' - Punizione di El Hilali, Rossi di testa spedisce in corner.

10' - Altra azione di Scotti sulla destra, Boffelli ci mette la mano ed evita il gol.

8' - Grande occasione per il Milan, con Bartesaghi che vince un rimpallo al limite dell'area, cross in mezzo per El Hilali ma la difesa del Napoli salva tutto.

3' - Azione in solitaria di Scotti che si fa tutto il campo palla al piede, arriva davanti a Boffelli che riesce a ipnotizzarlo.

13.01 - Partiti! Comincia Milan-Napoli

13.00 - Un minuto di silenzio nel ricordo di Ernesto Castano e Gianluca Vialli.

12.58 - Squadre in campo, pochi minuti e avrà inizio il match.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: Torriani; Bakoune, Simic, Palosch, Bartesaghi; Gala, Victor, Pluvio; Scotti, El Hilali, Sia. A disp.: Bartoccini, Nsiala, Alesi, Stalmach, Folgio, Perera, Robotti, Parmiggiani, Omoregbe, Longhi, Mangiameli, Casali. All.: Abate.

NAPOLI: Boffelli, Barba, Giannini, Obaretin, Gioielli, Iaccarino, Spavone, Alastuey, Rossi, Marchisano, D'Avino. A disp.: Turi, Acampa, Pesce, Mutanda, Boni, Russo, Nosegbe-Susko, Sahli, Gningue. All.: Di Vicino.

Il Napoli Primavera affronterà oggi il Milan in trasferta per la 13esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa al centro sportivo Vismara alle ore 13.

I convocati di Frustalupi: Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Boni, D’Avino, Giannini, Gioielli, Iaccarino, Lamine, Marchisano, Mutanda Kasongo, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Rossi, Russo, Sahli, Spavone, Turi.