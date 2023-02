RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Frosinone 0-1 (86' Pera): azzurrini ko nel finale

Il Napoli Primavera affronta il Frosinone domani per la 21esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION.

63' - Rossi sfiora il gol! Tentativo col destro da parte dell'azzurrino ma da ottima posizione in area la palla va fuori.

70' - Azione confusa in area del Frosinone, alla fine Alastuey si ritrova palla tra i piedi ma fa prima Palmisani a bloccarla. Cresce il Napoli.

77' - Spinge il Napoli alla ricerca del gol ma in questa fase lo fa anche con un pizzico di imprecisione.

80' - Palo del Frosinone: bel tiro da parte di Selvini col pallone che si stampa sul palo. Si salva il Napoli in questo finale.

82' - Girandola di cambi per il Frosinone: fuori Maura e Milazzo per Pera e Macej.

86' - Gol del Frosinone! Voncina crossa per Pera che di testa supera Boffelli realizzando il gol dell'1-0. Che beffa per gli azzurrini.

16.23 - Finisce qui: beffa nel finale per il Napoli che perde 1-0 in casa contro il Frosinone.

47' - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo sullo 0-0, azzurrini che hanno avuto una buona occasione ad inizio gara, poi per il resto è stato un primo tempo molto combattuto e con poche emozioni

45' - Due minuti di recupero

42' - Ennesimo cross sbagliato da Acampa, sfuma l'azione offensiva del Napoli

38' - Frosinone che si rivede su situazione di mischia, colpo di testa alto e equilibrio che persiste.

34' - Retropassaggio di testa di Hysaj che rischia qualcosina con Boffelli che era uscito

31' - Napoli in attacco, Boni anticipato all'ultimo, poi il tiro di Alastuey è rimpallato

29' - Primo giallo per il Frosinone, dopo una trattenuta su Boni di Rosati

24' - Gioco fermo per un colpo subito da Hysaj, toccato al volto che è già coperto dalla maschetta protettiva

20' - Difesa alta del Frosinone, Rossi finora spesso in fuorigioco

15' - Gara molto combattuta a metà campo, il Napoli per ora tiene bene

9' - Ancora Napoli vivo, ma poco preciso nell'ultimo tocco: transizione veloce ma poi il cross è troppo sul portiere

4' - Super-occasione per il Napoli: palla dentro per Rossi che si ritrova lanciato verso la porta, ma poi calcia debolmente e facile per il portiere

14.32 - INIZIATA LA GARA!

14.29 - Squadre in campo

14.15 - Diramata la formazione ufficiale degli azzurri

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Boni, Gioielli, Alastuey, Rossi, Acampa; Spavone, Sahli; Rossi. All. Frustalupi

Il Napoli Primavera affronta il Frosinone per la 21esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa al centro sportivo Giuseppe Piccolo di Cercola alle ore 14.30. I convocati di Frustalupi: Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Bonavita, Boni, Castorina, D’Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Koffi, Lamine, Marchisano, Marranzino, Mutanda Kasongo, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Rossi, Russo, Sahli, Sequino, Spavone, Turi.