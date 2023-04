RILEGGI LIVE - Primavera, Udinese-Napoli 0-2 (21' Marchisano, 94' Iaccarino rig.): gli azzurrini agganciano il quartultimo posto

Gli azzurrini battono 2-0 l'Udinese a Lignano Sabbiadoro e conquistano tre punti fondamentali per evitare i play out.

60' - Primo cambio per l'Udinese: esce Zunec, entra Russo.

62' - GIALLO per Castagnaviz, ammonito per un brutto fallo su Sahli.

68' - Altro cambio per l'Udinese: esce Iob, entra Lozza

69' - Primo cambio anche per il Napoli: esce Sahli, entra Koffi.

70' - TRAVERSA PER L'UDINESE! Gran tiro a giro dal vertice sinistro dell'area di Centis, la palla si stampa all'incrocio dei pali.

75 ' - L'Udinese spinge alla ricerca del pari, Napoli attento in difesa.

78' - Doppio cambio per il Napoli: escono Acampa e Spavone, entrano Giannini e Bonavita.

80' - Occasione per l'Udinese: tiro-cross insidioso di Russo, bravo e attento Boffelli a smanacciare e togliere la palla dall'angolino basso.

81' - GIALLO per Boffelli: il portiere azzurrino viene ammonito per perdita di tempo.

83' - Il Napoli protesta: gli azzurrini si lamentano per un presunto tocco di mano in area Udinese dagli sviluppi di un corner.

86 ' - BOFFELLI SALVA! Clamoroso retropassaggio di Barba che alza una palla all'indietro, Boffelli salva in corner alzando sopra la traversa.

87 ' - Doppio cambio per il Napoli: escono Rossi e Hysaj, entrano Pesce e D'Avino.

93' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI - Giannini viene abbattuto in area da Pejicic.

94' - GOOOOOL!!! IACCARINO DAL DISCHETTO NON SBAGLIA! 2-0 NAPOLI!

Gli azzurrini battono 2-0 l'Udinese a Lignano Sabbiadoro e conquistano tre punti fondamentali per evitare i play out. Agganciata al quartultimo posto l'Atalanta, con il Cagliari che dista ora solo 2 punti.

51' - Scintille in campo, Hysaj coinvolto in due scontri: prima una botta al piede e poi al viso. Nessun problema fisico per il difensore.

14.03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

46' - FINE PRIMO TEMPO! Azzurrini in vantaggio all'intervallo: pesa tantissimo il gol di Marchisano che ha spezzato l'equilibrio di una partita tiratissima

44' - Rossi in pressione anche sul portiere e devia soltanto il pallone: che rischio per l'Udinese

42' - Ancora Udinese: Guessand colpisce di testa su angolo, un compagno devia la conclusione

38' - Udinese pericoloso: conclusione di Iob non fortissima ma angolata e Boffelli chiude in angolo

34' - Tiro dell'Udinese che è sballato, il Napoli può rimettersi a posto e respirare

30' - Ancora Udinese vivace, il Napoli però è attento difensivamente e concede poco o nulla

25' - L'Udinese prova a reagire, ancora con Pejicic che impegna Boffelli

21' - GOOOL! VANTAGGIO NAPOLI! Marchisano va via sulla destra e da posizione defilata trova l'angolo lontano

19' - Prima vera occasione per l'Udinese: Pejicic si libera al tiro ma Boffelli si allunga e allontana

10' - Poche emozioni finora, non è una grande partita e si fa sentire la tensione

5' - Napoli che prova a fare la partita in questo avvio, gli azzurrini hanno bisogno dei tre punti per sperare di evitare i playout

13.01 - PARTITI!

12.55 - Squadre in campo

FORMAZIONI UFFICIALI -

Udinese (3-5-2): Di Bartolo; Abankwah, Cocetta, Guessand; Iob, Centis, Castagnaviz, Zunec, Buta; Pejicic, Semedo

Napoli (3-4-2-1): Boffelli; Hysaj, Barba, Obaretin; Marchisano, Gioielli, Iaccarino, Acampa; Sahli, Spavone; Rossi

Buongiorno cari amici di Tuttonapoli.net! Il Napoli Primavera affronterà oggi l'Udinese per la 27esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa al Campo G. Teghil di Lignano Sabbiadoro alle ore 13.00. I convocati di Frustalupi: Acampa, Barba, Boffelli, Bonavita, D'Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Koffi, Lamine, Marchisano, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Rossi, Russo, Sahli, Spavone, Turi.