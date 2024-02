RILEGGI LIVE - Verona, Baroni in conferenza: "Bene nel secondo tempo, sui gol potevamo fare meglio. Su Ngonge..."

Il tecnico del Verona Marco Baroni è intervenuto nella sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona

Grosso peccato perdere così: "Tra il primo e secondo tempo gli ho detto di pensare che eravamo sotto di un gol. Dovevamo gestire meglio la palla perchè subivamo il loro palleggio. Li abbiamo presi alti e abbiamo pressato su Lobotka, abbiamo fatto bene. Peccato, ma ci siamo. E' dura, ma è importante la prestazione. Con questa prestazione si va andare a prendere anche con le grandi risultati importanti".

Sul mancato rigore reclamato dal Verona: "Non voglio soffermarmi su questo, a me interessa la prestazione della squadra. Rimane una buona prestazione, sono ache contento dei ragazzi arrivati che stanno etrando sempre più nella nostra idea di gioco. C'è tanto di positivo nella prestazione di oggi".

Come è riuscito a far giocare questa squdra con elementi arrivati da pochissimo? Rifarebbe gli stessi cambi? "Noi lavoriamo dalla mattina alla sera e lo buttiamo nel cervello dei ragazzi. Abbiamo bisogno di loro e loro devono integrarsi velocemente nonostante arrivino da culture diverse. C'erano ragazzi che all'inizio non giocavano tanto, ora stanno sfruttando bene le chance. Sui cambi avevamo bisogno di dare profondità. Ho tolto Coppola che aveva i crampi. Erano necessità, ma sui gol potevamo fare meglio soprattutto sulla prima".

Cosa è mancato per non perdere? "Nel primo tempo abbiamo concesso un po' di palleggio ma non occasioni. La squadra era compatta, ma ci mancava un po' di palleggio. Nel secondo tempo ci siamo alzati e abbiamo fatto quello che sappiamo e dobbiamo fare. Abbiamo creato pericoli, abbiamo fatto molto bene".

Sulle caratteristiche di Ngonge: "E' un giocatore talentuoso, può fare tutto. Ha trovato la collocazione di esterno con me, ma potrebbe fare anche la punta perché ha talento".

Sulla grande prestazione di Montipò: "Su questi campi è normale fare una prestazione importante, questi avversari prendono gli angoli. Ha fatto molto bene".

Su Folorunsho: "Ha iniziato a giocare con me a Reggio, ha forza e può trovare il gol. Ha fatto una buona partita, deve solo trovare continuità. Sta ricoprendo quel ruolo molto bene, ha anche fatto prestazioni da mediano molte buone".

