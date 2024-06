Rinnovo Kvaratskhelia, ADL rilancia a 5mln ed ora la distanza è minima: i dettagli

La sua presenza è considerata imprescindibile, con buona pace del Psg che ha tentato inutilmente l'assalto nelle scorse settimane.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kvicha Kvaratskhelia per Antonio Conte è il fulcro del progetto su cui ricostruire il Napoli. La sua presenza è considerata imprescindibile, con buona pace del Psg che ha tentato l'assalto nelle scorse settimane riscontrando il muro altissimo del club azzurro. Il Napoli però deve procedere col rinnovo del contratto del georgiano.

Secondo quanto scrive quest'oggi Il Mattino, le parti si sono date appuntamento dopo l'Europeo che la Georgia giocherà per la prima volta nella sua storia. Ad oggi resiste una distanza di circa un milione di euro per la fumata bianca, ma in casa Napoli si respira ottimismo. Il club partenopeo ha messo sul tavolo un'offerta di ingaggio da 5mln di euro (bonus compresi), un'offerta di rilievo, anche se l'agente del georgiano si attende un ulteriore sacrificio da parte di ADL.