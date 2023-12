Rinnovo Osimhen, il Napoli ha fretta: dal Chelsea al Psg, quante big su Victor

Il Napoli di De Laurentiis sa perfettamente quanti e quali estimatori vanti Victor soprattutto in Inghilterra

Capitolo rinnovo di Osimhen in primo piano sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Il Napoli di De Laurentiis sa perfettamente quanti e quali estimatori vanti Victor soprattutto in Inghilterra (Chelsea in testa, di cui tra l’altro è sempre stato tifoso, e poi United, Liverpool, Arsenal, Newcastle, Psg), e allo stesso tempo è anche consapevole di quanto la scadenza possa assumere un valore decisivo in termini di forza contrattuale.