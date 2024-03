Ripristinata la linea e più supporto a Kvara: le novità apportate da Calzona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si prepara al big match. La formazione campione d'Italia cerca continuità dopo il successo largo ottenuto in settimana contro il Sassuolo al Mapei Stadium nel recupero di campionato. Una possibilità, quella di stasera contro la Juventus, per accorciare in classifica sulla zona Champions League e ricevere un'importante iniezione di fiducia in vista di questo rush finale di stagione. Ancora una volta ci sarà un "Maradona" soldout con 50mila spettatori presenti per cercare di spingere i partenopei alla vittoria.

Le novità di Calzona

Sfida importante anche per il tecnico Francesco Calzona, capace di dare nuova linfa ad una squadra che in stagione ha faticato e non poco dimostrandosi altalenante con pochi alti e tanti bassi. L'edizione odierna di Tuttosport ha analizzato le novità apportate dal commissario tecnico della Slovacchia al gioco degli azzurri. Novità che sono fino ad un certo punto visto che l'allenatore ha riportato alcuni aspetti di gioco visti con Sarri e Spalletti.

Più supporto a Kvara

La prima è la linea difensiva a quattro orientata sulla palla, situazione di gioco che può ridare fiducia al reparto arretrato che in campionato ha subito ben 30 reti. La seconda è il recupero di due giocatori come Mathias Olivera e Mario Rui, esterni mancini di spinta che permettono di dare maggior supporto a Kvaratskhelia.