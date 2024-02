Risveglio Kvaratskhelia: quanti gol servono per nuovo record in Serie A

Kvaratskhelia, in campo fino al novantesimo, torna a dipingere e fa otto in campionato

Kvaratskhelia, in campo fino al novantesimo, torna a dipingere e fa otto in campionato. Ha tutto il tempo per superare i dodici gol dello scorso anno all’esordio in Italia. A Reggio Emilia, scortato da Traore e Mario Rui a sinistra, gioca sul velluto nonostante la pioggia. Ci prova subito, ci riprova, aspetta il suo momento e dopo un tempo ad accompagnare, il primo, eccolo esplodere: assist per Osimhen su invito del Sassuolo, poi la doppietta personale, due gol “alla Kvara”, col destro e col sinistro, con rabbia e delicatezza, pattinando sul prato come fece un anno fa. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.