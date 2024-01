Romano: "Molto vicino il rinnovo di Politano, l'opzione araba resterà per gli anni futuri"

Ultime sul futuro di Matteo Politano, a riferirle su X, è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il Napoli non vuole vendere Matteo Politano nonostante la proposta della squadra saudita Al Shabab. Nuovo accordo con il Napoli molto vicino, che sarà firmato presto. Il nuovo contratto sarà valido fino al 2028, tre anni più opzione per il quarto anno. L’Arabia Saudita rimarrà un’opzione per gli anni futuri, non ora".

🇮🇹 Understand Napoli have no plan to sell Matteo Politano despite proposal from Saudi side Al Shabab.



New deal at Napoli, very close and set to be signed soon — told it will be valid until 2028, three year plus option.



Saudi will remain as option for future years, not now. pic.twitter.com/UeZ1DIYJko