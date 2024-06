Romano: "Situazione Osimhen tesa. Il Chelsea non lo prenderà, in Premier resta solo l'Arsenal"

"Victor Osimhen vuole andare via da Napoli ed il Napoli vuole venderlo".

"Victor Osimhen vuole andare via da Napoli ed il Napoli vuole venderlo". Sui propri canali social Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale fa il punto della situazione sull'attaccante nigeriano.

"La situazione di Osimhen è tesa ed è legata alla clausola di 120 milioni di euro messa dal Napoli a dicembre ed il Napoli si aspetta quindi offerte importanti che a oggi mancano. Il Chelsea non prenderà Osimhen e l’ha ribadito al Napoli negli ultimi contatti per Lukaku. L’Arsenal è l’unica squadra di Premier che vorrebbe il centravanti nigeriano, ma non alle cifre del Napoli. In Premier la storia del Financial Fair Play sta incidendo non poco. La mia sensazione è che tutte le parti in causa stanno cercando una soluzione per separarsi, che ad oggi non c’è”.