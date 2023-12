Rrahmani a Dazn: "Stiamo migliorando, speriamo di fare bene stasera. Abbiamo fiducia"

Nel pre-partita di Roma-Napoli, il difensore azzurro Amir Rrahmani è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Cosa vi ha detto il presidente?

“Ci ha dato il suo in bocca al lupo, abbiamo fiducia e speriamo di fare bene stasera”.

Cosa è cambiato in difesa?

“Ultimamente stiamo facendo bene. Abbiamo vinto in Champions e in campionato, poi abbiamo perso in Coppa. Stiamo migliorando ma c’è ancora molta strada da fare”.