Rrahmani: “Non si parla di me perchè non sono famoso. Scudetto? Sono scaramantico..."

Nella giornata di domani il quotidiano Il Roma proporrà in edicola un'intervista ad Amir Rrahmani. Durante 'Radio Goal', su Radio Kiss Kiss Napoli, è stata svelata un'anticipazione: "Critiche per l'errore dell'anno scorso a Udine? Credo che la reazione e i pensieri su di me fossero dovuto al fatto che non sono famoso. La mia nazione non è famosa per il calcio e quindi non si parla di me. Scudetto? Non ne parlo, sono diventato scaramantico".