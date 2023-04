Rrahmani su Simeone: "Ha fatto sempre bene quando è entrato, può fare bene"

Nel pre-partita di Napoli-Milan, il difensore azzurro Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di Dazn.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre-partita di Napoli-Milan, il difensore azzurro Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di Dazn: "Osimhen out? È un giocatore molto importante per noi, sappiamo come gioca e come possiamo sfruttare le sue capacità. Simeone è un altro che conosciamo molto bene, quando è entrato in partita ha fatto molto bene. Speriamo che faccia belle cose anche lui".