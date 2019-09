"S'è visto poco del suo talento", i quotidiani bocciano Lozano: "Più che bambola assassina, un tenero bambolotto!"

Hirivng Lozano non stupisce contro il Cagliari, anzi per gran parte della partita non incide. Qualche spunto, sì, ma ci si aspettava di più. E' ovvio che all'inizio può starci fare un po' di fatica, per cui l'attaccante messicano viene rimandato. Dai quotidiani arrivano perlopiù dei cinque in pagella. Di seguito i giudizi dei maggiori quotidiani.

La Gazzetta dello Sport 5: "Fin qui s'è visto poco del suo talento. Si limita a qualche triangolazione".

Corriere dello Sport 5: "Nulla da segnalare, se non un po' di movimento in attesa di guizzi che non arrivano".

Il Mattino 4,5: "Lo specchio del suo impalpabile primo tempo è al 13' quando perde il tempo di gioco consentendo a Pisacane la scivolata che evita al Cagliari di finire nei pasticci. Poi non va oltre la linea di galleggiamento nella ripresa, facendo solo l'ordinario. Più che una bambola assassina, un tenero bambolotto".