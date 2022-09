"Sa far tutto tranne i gol": un dominante Anguissa ha 'smentito' Giuntoli

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea la grande prestazione del centrocampista e ricorda una frase pronunciata da Cristiano Giuntoli

"Anguissa ha semplicemente dominato la scena: il suo primo gol in azzurro è stato un cioccolatino da scartare firmato appunto Zielinski ma per 90’ il camerunese ha sovrastato Milner e fatto apparire il giovane Elliot un tenero agnellino".

"Per uno che in Premier ha giocato appena 58 partite con il Fulham una rivincita non da poco visto che addirittura in Inghilterra avevano lasciato che finisse in Championship, dove Cristiano Giuntoli lo ha pescato con un colpo da manuale del calcio. «Sa far tutto tranne i gol» ha spesso scherzato il direttore sportivo del Napoli per lungo tempo parlando del camerunense che ieri si è divertito a smentirlo con un preciso sinistro ad infilzare Allison. E' stato il segnale di una serata magica ed indimenticabile, per Anguissa ma per tutto il Napoli che ha mostrato i muscoli. Proprio come il suo centrocampo".