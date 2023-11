Salernitana, Inzaghi: "Serve coraggio, altrimenti non avremo scampo! Testa alta e vediamo che succede"

Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro il Napoli: “Queste partite si preparano da sole. Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni. Abbiamo una buona possibilità, spero che la squadra giochi con coraggio, sennò in queste partite non hai scampo. Contento della prestazione in Coppa Italia, mi auguro che anche i cambi oggi ci diano una mano. Hanno dimostrato giovedì che sono pronti, abbiamo qualità in avanti e dobbiamo essere bravi a supportare le punte. Andiamo a giocarcela a testa alta, poi vedremo quello che succederà”.